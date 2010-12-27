Регбисты "Нарвской заставы" будут тренироваться на Малой арене "Петровского стадиона"

Город сделал спортсменам такой подарок за победу на Чемпионате России по регби-7.

Участников петербургской команды по регби-7 "Нарвская застава" наградили в Комитете по физической культуре и спорту. Об этом сообщает пресс-служба РК "Нарвская застава".

В этом году команда принесла Санкт-Петербургу Кубок России по регби-7. Команда с большим отрывом обошла спортсменом РК "Кубань", а затем "Дружину" из Бердска. За победу город подарил команде Малую арену "Петровского стадиона", она теперь полностью принадлежит спортсменам. Спорсмены никак не ожидали от города такого шикарного подарка.

Раньше Малая арена принадлежала "Зениту", но в этом году команда покинула данное помещение. Президент клуба по регби-7 Дмитрий Морозов отметил, что на данный момент идет обсуждение об открытии секций регби в школах.

Дмитрий Морозов возглавил клуб "Нарвская застава" в 2017 году.

Фото: пресс-служба РК "Нарвская застава"