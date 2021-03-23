В список попали ламинарии, вакаме и фейхоа.

Елена Малышева назвала три главных продукта для профилактики дефицита йода. Об этом телевизионный врач сообщила в эфире Первого канала. Запись эфира опубликована на YouTube-платформе. Специалист объяснила зрителям, что во время Великого поста избежать дефицита йода в организме поможет включение в рацион питания ламинарии, вакаме и фейхоа.

В рейтинге российского доктора также присутствуют морская капуста (содержащая ламинарии). В 0,1 грамма этого продукта находится суточная доза йода. Следующими по полезности в списке расположились водоросли вакаме, в 1,4 граммах которых содержится необходимая на каждый день норма йода. Чтобы восполнить норму йода за счет фейхоа, их необходимо съесть не менее пяти граммов.

Медик напомнила, что йод человеку необходим для нормальной выработки гормонов щитовидной железы. Она в свою очередь запускает обменные и энергетические процессы.

Малышева назвала три суперпродукта для поста.

Видео: YouTube/Жить Здорово!