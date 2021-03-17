Малышева назвала три суперпродукта для поста

Врач назвала приоритетом пищу, содержащую Омега-3.

Телевизионный медик Елена Малышева назвала три суперпродукта, которые помогут поддержать здоровье во время Великого поста. Об этом специалист сообщила зрителям в рамках эфира "Жить здорово!" на Первом канале.Запись программы размещена на YouTube-канале.

Омега-3 должны быть на вашем столе всегда, а в пост — это вообще отличная вещь. Потому что омега-3 — это жир, продукты калорийные. А так как запрещено мясо, это хороший способ получать калории через растительные продукты. Елена Малышева, доктор

Врач рекомендовала россиянам включить в рацион питания пищу, богатую полиненасыщенной кислотой омега-3. Она необходима для нормального функционирования клеток. В списке продуктов, которые лучше всего есть во время поста, Малышева назвала грецкие орехи, семена чиа, льняное масло.

Елена Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A.

Видео: YouTube/Жить Здорово!