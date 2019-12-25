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Малыша, чья семья скончалась от коронавируса в Петербурге, перевели из реанимации в палату
Сегодня, 20:39
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smirenny

Малыша, чья семья скончалась от коронавируса в Петербурге, перевели из реанимации в палату

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Врачи констатируют положительную динамику.

В среду, 23 декабря, в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Анны Митяниной рассказали, что ребенка, чья семья скончалась в Петербурге от коронавируса, возьмет под опеку тетя, если в суде не будет установлено отцовство. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Врачи отмечают, что ребенка перевели в обычную палату из реанимации, наблюдается положительная динамика. До Нового года мальчик останется в больнице  под наблюдением медработников. Уточняется, что вся информация передана в Банк данных сирот, поэтому другие усыновители не смогут забрать малыша. Дополнительной информации об установлении отцовства сейчас нет.

Ранее мы писали, что жену экс-главы Петербурга Георгия Полтавченко похоронят на Новодевичьем кладбище.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, смерть от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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skorostels
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