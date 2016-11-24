Маленький мальчик разбил голову из-за недочетов ТСЖ

Годовалый ребенок упал из-за проблем с высоким пандусом в жилом доме Петербурга.

Маленький ребенок ударился об перила из-за нарушений со стороны ТСЖ. Инцидент произошел 7 сентября в одной из парадной дома номер 14 по улице генерала Симоняка.

Как стало известно из сообщения организации “Красивый Петербург”, ребенок спускался по ступеням парадной, упал и ударился головой. В результате он получил гематому на лбу.

Мальчик упал из-за недавно установленной железной рельсы, примыкающей к перилам. Ее ширина составляет около 20 см. Ребенок, которому не исполнилось и двух лет не смог до нее дотянуться и безопасно спуститься вниз. Установленная конструкция не предусматривает передвижение детей до трех лет.

Об инциденте сообщили консьержу и в ТСЖ. Пока что никакой реакции на заявление от председателя ведомства не последовало. Родители хотят обратиться за помощью в установке безопасного пандуса в Государственную жилищную инспекцию. Требование потерпевших законно: согласно федеральному указу номер 181, правительство должно обеспечить социальную защиту инвалидам, в частности, установить необходимое оборудование.