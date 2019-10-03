Макрон потребовал удалять из соцсетей призывы к насилию и раскрывать личности их авторов

Глава Франции выступил с призывом к администраторам онлайн-ресурсов страны.

Французский президент Эмманюэль Макрон осудил распространение в социальных сетях призывов к насилию и призвал администрации интернет-платформ раскрывать властям страны личную информацию об авторах таких сообщений. Соответствующее заявление глава государства сделал по результатам заседания оперативного штаба в Париже, которое состоялось 30 июня. Мероприятие было посвящено вопросу массовых беспорядков из-за смерти 17-летнего юноши, погибшего в результате действий правоохранительных органов. Политик добавил, что Елисейский дворец ожидает от администраторов онлайн-ресурсов удаления из публичного пространства "наиболее насильственных призывов".

Интернет-платформы и социальные сети играют важную роль в событиях последних дней. Мы видим, как в различных мессенджерах организуются акции насильственного характера. Эмманюэль Макрон, президент Франции

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Фото и видео: YouTube / Guardian News