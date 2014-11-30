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Во Франции отменят развлекательные мероприятия в особо опасных регионах

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Эмманюэль Макрон принял участие в заседании антикризисного штаба.

Во Франции власти отменят ряд развлекательных мероприятий в особо опасных регионах для того, чтобы защитить местные мэрии от действий активистов, которые устраивают массовые беспорядки в стране. Соответствующее заявление сделал глава государства Эмманюэль Макрон, который выступил на заседании антикризисного штаба совместно с премьер-министром Элизабет Борн и главой МВД Жеральдом Дарманеном.

В свете последних событий было принято решение отменить множество развлекательных мероприятий и собраний в наиболее "опасных" департаментах, чтобы защитить мэрии и защитить наших граждан/

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Беспорядки минувшей ночью были частично скоординированы, заявили во Франции.

Фото и видео: YouTube  / LCI

 

Теги: массовые беспорядки, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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