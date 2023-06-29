Беспорядки минувшей ночью были частично скоординированы, заявили во Франции

Оливьер Веран назвал ответственного в трагедии с гибелью 17-летнего юноши.

Насильственные беспорядки, которые произошли прошлой ночью на территории Франции после гибели 17-летнего юноши в некоторых случаях носили организованный и скоординированный характер. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции RMC сделал официальный представитель местного правительства из Елисейского дворца Оливье Веран.

Эта ночь сопровождалась насилием во многих городах нашей страны, где подверглись нападению символы Республики, иногда в организованной, практически скоординированной манере. Оливье Веран, пресс-секретарь кабмина Франции

Чиновник полагает, что такому нападению этой ночью подверглись мэрии, полицейские участки, школа, центры досуга и другие общественные здания. Оливье Веран напомнил гражданам о том, что атаки не приведут к осуществлению правосудия, так как эта деятельность направлена "не туда". Пресс-секретарь Елисейского дворца подчеркнул, что беспорядки ставят перед собой целью нападение на Республику. Однако, по его мнению, не Республика убила юношу. Он добавил, что правоохранительные органы также не ответственны за трагедию.

Это мужчина, которого надо судить, если правосудие так решит. Оливье Веран, пресс-секретарь кабмина Франции

Глава правительства Франции пообещал ответы семье погибшего подростка.

Фото и видео: YouTube / RMC