Вячеслава Макарова переизбрали секретарем "ЕР" в Петербурге

Второй кандидат на должность не смог обойти авторитет политика.

Вячеслава Макарова переизбрали на пост секретаря петербургского отделения "Единой России".В тайном голосовании за кандидата проголосовало больше членов "ЕР", чем за его конкурента Анатолия Дроздова. СОбытие состоялось вечером 31 января в КДЦ "Московский".

Отметим, что сам Макаров взял речь и десять минут вещал перед собравшимися. Тезисы политика встречали аплодисментами.

Мы должны ловить петербургскую розу ветров. Если мы уловим петербургскую розу ветров, то у нас будет все, что надо. Будет политический циклон, тайфун, цунами. Уверен, что вот никому это не надо – ни членам партии "Единая Россия", как самой ответственной партии, ни петербуржцам заявлял спикер

В рамках заседания выступила новый член правительства Северной столицы Любовь Совершаева, которая добавила, что слухам о противостоянии Смольного и ЗакСа верить не стоит.

Все инсинуации о том, что у нас нет понимания и разные подходы, ничего под собой не имеют. Нет противоречий между Смольным, "Единой Россией" и Мариинским дворцом. Нет и не может быть. У нас одни цели, задачи резюмировала чиновница

Фото: Piter.tv