Вячеслава Макарова переизбрали секретарем "ЕР" в Петербурге

Вячеслава Макарова переизбрали на пост секретаря петербургского отделения "Единой России".В тайном голосовании за кандидата проголосовало больше членов "ЕР", чем за его конкурента Анатолия Дроздова. СОбытие состоялось вечером 31 января в КДЦ "Московский".
Отметим, что сам Макаров взял речь и десять минут вещал перед собравшимися. Тезисы политика встречали аплодисментами.
Мы должны ловить петербургскую розу ветров. Если мы уловим петербургскую розу ветров, то у нас будет все, что надо. Будет политический циклон, тайфун, цунами. Уверен, что вот никому это не надо – ни членам партии "Единая Россия", как самой ответственной партии, ни петербуржцам
заявлял спикер
В рамках заседания выступила новый член правительства Северной столицы Любовь Совершаева, которая добавила, что слухам о противостоянии Смольного и ЗакСа верить не стоит.
Все инсинуации о том, что у нас нет понимания и разные подходы, ничего под собой не имеют. Нет противоречий между Смольным, "Единой Россией" и Мариинским дворцом. Нет и не может быть. У нас одни цели, задачи
резюмировала чиновница
Фото: Piter.tv
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