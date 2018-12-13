  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Майские выходные в Музее истории денег
Сегодня, 10:00
81
alexandra08

Майские выходные в Музее истории денег

0 0

В День Победы в 15.00 для слушателей от 14 лет состоится экскурсия "Деньги военного времени".

Гостям этого музея предлагают подержать в руках большие российские монеты, распечатать открытку на память и сделать фото на фоне башни из миллиона рублёвых монет. Дети смогут поиграть в интерактив и викторины. В День Победы в 15.00 для слушателей от 14 лет состоится экскурсия "Деньги военного времени". На ней расскажут о денежном обращении войны и покажут настоящие деньги тех времён.

Адрес: Петропавловская крепость

Возрастное ограничение: 6+

Цена: от 150 до 500 рублей.

Фото: ВК / Музей истории денег




 

Теги: 9 мая, музей истории денег
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии