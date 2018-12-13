Майские выходные в Музее истории денег

Гостям этого музея предлагают подержать в руках большие российские монеты, распечатать открытку на память и сделать фото на фоне башни из миллиона рублёвых монет. Дети смогут поиграть в интерактив и викторины. В День Победы в 15.00 для слушателей от 14 лет состоится экскурсия "Деньги военного времени". На ней расскажут о денежном обращении войны и покажут настоящие деньги тех времён.
Адрес: Петропавловская крепость
Возрастное ограничение: 6+
Цена: от 150 до 500 рублей.
Фото: ВК / Музей истории денег
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