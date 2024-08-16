Магнитная буря накроет Землю 22 июля: как избежать плохого самочувствия

Для минимизации влияния магнитных бурь людям нужно соблюдать режим сна и бодрствования.

Двухдневная магнитная буря обрушится на Землю в среду, 22 июля. По данным Лаборатории солнечной астрономии, она будет слабой, но у метеозависимого человека может ухудшиться самочувствие. Однако врач-невролог Павел Хорошев в беседе сообщил с 360.ru, что люди уже адаптировались к подобным явлениям.

Он привел в пример магнитную бурю 1859 года, известную как событие Кэррингтона. Тогда основная часть импульса была направлена на Землю, поэтому рыбаки на экваторе ошибочно подумали, что настало утро. Кроме того, на полюсах наблюдались невиданные явления, например, нагрев телеграфных проводов.

По словам Хорошева, несмотря на крайне активное воздействие, люди не испытали проблем со здоровьем. А нынешние бури в единицах Тесла в сотни и тысячи раз слабее, чем событие Кэррингтона. Также собеседник издания провел аналогию с МРТ, ведь во время и после этого исследования пациенты не замечают головной боли.

Врач объяснил, что воздействие бурь на состояние здоровья связано со скачками атмосферного давления. Заряженные частицы в атмосфере противодействуют изменениям воздушных потоков, когда давление на это реагирует, люди чувствуют недомогание.

Для адаптации к магнитным бурям невролог посоветовал соблюдать режим сна, правильно питаться и исключить алкогольные напитки. Помимо этого, нужно больше отдыхать и избегать стресса.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ожидаются магнитные бури силой до 5 баллов.

Фото: Magnific