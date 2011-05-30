Интенсивность бурь будет достигать уровня G1.

В выходные ожидаются слабые магнитные бури. Синоптик Михаил Леус отметил, что возмущения геомагнитного поля ожидаются с позднего вечера субботы до ночи на понедельник. Об этом сообщил специалист в своем tg-канале.

Последняя сильная вспышка на Солнце силой Х1,1 была зафиксирована утром в среду, 14 августа. Интенсивность бурь будет достигать уровня G1, они будут слабыми.

По информации специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, она была зафиксирована практически точно на линии Солнце-Земля, откуда воздействие на Землю, в случае выбросов солнечной массы, является неизбежным. Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос"

Ранее мы писали, что в Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности 16 и 17 августа.

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