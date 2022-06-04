В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности 16 и 17 августа

Синоптики обещают ливни и грозы.

По информации Росгидрометцентра, с 21:00 16 августа до 10:00 17 августа на территории Петербурга объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

В городе на Неве обещают дожди. Местами пройдут мощные ливни. В некоторых районах прогремят грозы.

Соблюдайте особую осторожность и по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте. Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что в Ленобласти 17 августа пройдут кратковременные дожди.

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