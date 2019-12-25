Новое национальное правительство Венгрии продолжит оказывать гуманитарную помощь украинским партнерам, но при этом европейская страна не будет поставлять киевскому режиму вооружения. Соответствующее заявление сделал местный премьер-министр Петер Мадьяр в преддверии начала саммита НАТО в общении с местными журналистами. Мероприятие проводится на территории турецкой столицы в Анкаре.
Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь Украине. Но, как я уже много раз говорил, Венгрия не будет поставлять Украине оружие.
Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии
Излагая позицию Будапешта по поводу украинского конфликта, Петер Мадьяр утверждал, что "Украина является жертвой, а Россия - жестоким агрессором". Он добавил, что власти Банковой улицы имеют право защищать территориальную целостность и землю. Позже в социальных сетях иностранец опубликовал видеообращение, в котором заявил о то, что Венгрия продолжит поддерживать Украину всеми гуманитарными средствами, но не дает ей оружие и военную поддержку.
Парламент Венгрии проголосовал за лишение Мадьяра неприкосновенности.
Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Péter Magyar
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