Будапешт продолжит предоставлять Киеву гуманитарные средства.

Новое национальное правительство Венгрии продолжит оказывать гуманитарную помощь украинским партнерам, но при этом европейская страна не будет поставлять киевскому режиму вооружения. Соответствующее заявление сделал местный премьер-министр Петер Мадьяр в преддверии начала саммита НАТО в общении с местными журналистами. Мероприятие проводится на территории турецкой столицы в Анкаре.

Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь Украине. Но, как я уже много раз говорил, Венгрия не будет поставлять Украине оружие. Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии

Излагая позицию Будапешта по поводу украинского конфликта, Петер Мадьяр утверждал, что "Украина является жертвой, а Россия - жестоким агрессором". Он добавил, что власти Банковой улицы имеют право защищать территориальную целостность и землю. Позже в социальных сетях иностранец опубликовал видеообращение, в котором заявил о то, что Венгрия продолжит поддерживать Украину всеми гуманитарными средствами, но не дает ей оружие и военную поддержку.

Парламент Венгрии проголосовал за лишение Мадьяра неприкосновенности.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Péter Magyar