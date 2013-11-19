МВФ выделил рекордные 650 млрд долларов для восстановления экономики после коронавируса

С 23 августа начнется распределение средств.

Международный валютный фонд решил выделить рекордные 650 млрд долларов для восстановления экономики после коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, 2 августа исполнительный совет одобрил выделение специальных прав заимствования (SDR). С 23 августа должно начаться распределение среди членов фонда пропорционально их квотам.

Отмечается, что 275 млрд долларов направят на поддержку развивающихся стран с низким уровнем дохода.

Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева отметила, что это историческое решение, так как МВФ выделил для поддержки экономики самую крупную сумму за всю историю.

Ранее мы писали, что в Госдуме предложили в три раза увеличить сумму для предельного социального налогового вычета.

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