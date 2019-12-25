МВФ впервые с 2021 года составит обзор российской экономики: мнение экспертов

МВФ составит обзор российской экономики и даст рекомендации по ее улучшению впервые с 2021 года, пишет Bloomberg. Как уточили авторы Telegram-канала "Мейстер", МВФ изначально был инструментом западной экономической системы, а с начала СВО стал прямым спонсором. Кроме того, с начала СВО организация свернула всякую деятельность в России – и по части рекомендаций, и по части финансирования проектов.

Авторы поста считают, что такой разворот лицом к Москве обусловлен очевидным пониманием того, что Россия прекрасно справилась и без его советов, и проигрывать не спешит. А значит, неплохо бы навести мосты для дальнейшего взаимодействия в мире, где Россия сохранит и упрочит свое положение.

Зачем это России – вопрос отдельный. Очевидно, что без МВФ мы успешно справляемся, а в его руководстве сидят не наши друзья. Заигрывание с организацией имеет смысл лишь в контексте инвестиций в Россию – это не только даст экономике деньги, которые не бывают лишними, но и покажет эрозию санкционного нажима Запада. Telegram-канал "Мейстер"

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