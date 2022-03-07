МВД: тему втягивания детей в преступления включили в "Разговоры о важном"

Полиция рассказала о том, что дети должны иметь знания о своих правах в сфере безопасности.

Тематика предупреждения втягивания несовершеннолетних лиц в преступную деятельность включена в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном". Об этом журналистам новостного агентства "ТАСС" сообщили в пресс-центре российских правоохранительных органов в ответ на соответствующий запрос СМИ. В МВД пояснили, что дети должны быть подготовлены в правовом плане по вопросу безопасности, предупреждения втягивания их в противоправную деятельность. Этот вопрос прорабатывался совместно с чиновниками из министерства по просвещению. Параллельно с этими занятиями в полиции подготовлены методические материалы для работы с родительской аудиторией по вопросам противодействия негативному влиянию злоумышленников на подростков, формированию критического отношения детей к совершению преступлений с использованием интернета и прочих телекоммуникационных технологий. В полиции уточнили, что с компетентными специалистами из социального блока осуществлены профилактические мероприятия в образовательных организациях.

За 2025 год сотрудниками полиции в учебных заведениях, учреждениях отдыха и оздоровления детей проведено 756,4 тыс. бесед и лекций, организовано 93,2 тыс. выступлений в родительских аудиториях, 52,9 тыс. материалов опубликовано в средствах массовой информации. пресс-служба МВД РФ

Известно, что положительное влияние на формирование культуры поведения молодого поколения в России оказывают социально ориентированные общественные организации. В ряды таких структур на территории страны вступили 48,5 тысяч человек. Речь идет о росте показателя на 44,4 процента или 49,8 процентах от общего числа состоящих на профилактическом учете и подконтрольных полиции подростков

Фото: Piter.tv