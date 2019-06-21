Инспекторам ГАИ могут разрешить аннулировать водительские права нарушителей

Такие меры МВД предлагает в связи с большим количеством правонарушений.

В МВД России предложили откорректировать Кодекс об административных правонарушениях. Как сообщает "Коммерсантъ", инспекторам ГИБДД могут разрешить аннулировать водительские удостоверения в досудебном порядке.

Инициатива может коснуться интересов миллионов автомобилистов. По данным ведомства, за прошлый год к ответственности были привлечены 131 млн автомобилистов. Из них 105 млн выявлены при помощи камер фото- и видеофиксации. В МВД считают, что правительство не может администрировать такое количество правонарушений.

Руководитель административно-правового департамента МВД РФ Дмитрий Газизов предложил сократить судейскую компетенцию и расширить полномочия инспекторов ДПС. Документ должны внести на рассмотрение правительства до 1 марта 2020 года.

Видео: Piter.TV