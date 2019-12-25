МВД назвало регионы России с наименьшим числом зарегистрированных преступлений

Всего в России в январе - сентябре 2025 года зарегистрировано почти 1,4 млн преступлений.

Российские правоохранительные органы назвали регионы страны с наименьшим числом зарегистрированных преступлений. В рейтинг попали Федеральная территория Сириус, Ненецкий автономный округ и Чукотка. За первые девять месяцев 2025 года там полицейскими зарегистрировано наименьшее количество криминальных эпизодов. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы МВД.

Уточним, что в федеральной территории Сириус за период с января по сентябрь зафиксировано 457 преступлений, в НАО - 491, на Чукотке - 515. По сравнению с аналогичным периодом в 2024 году показатели уменьшились на 3,4, 28,2 и 25,3 процента соответственно. Среди лидеров списка также оказались Ингушетия (1 530 преступлений), Магаданская область (1 702), Еврейская автономная область (ЕАО) (1 843), Калмыкия (1 933), Чечня (2 020), Республика Алтай (2 767) и Адыгея (2 963).

Меньше всего преступлений за девять месяцев 2025 года зарегистрировано в Северо-Кавказском федеральном округе (53 022) и Дальневосточном федеральном округе (94 387). При этом наибольшее их количество выявлено полицией в Центральном (298 981) и Приволжском (265 150) федеральном округах.

Всего в России в январе - сентябре 2025 года зарегистрировано почти 1,4 миллиона преступлений. Этот показатель на 5,4 процента оказался меньше, чем ранее фиксировался по стране за аналогичный период прошлого года. Рост числа регистрируемых преступлений отмечен в 12 регионах страны, а снижение - в 73 субъектах РФ.

Фото: Piter.tv