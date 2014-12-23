МВД: мошенники обманывают жертв, используя их старые объявления в сети

Изначально мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему как обычные клиенты.

Мошенники на российской территории находят старые объявления потенциальных жертв на онлайн-площадках, а затем используют их как крючок для заманивания потенциальной жертвы. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В МВД пояснили, что для пользователя диалог в социальных сетях выглядит как обычный разговор в связи с объявлением, которое он действительно размещал. В результате стремление разобраться о приинах появления старого объявления в интернете под видом нового превращается в первый этап криминальной схемы. Далее аферисты придумали вариативность действий. Они либо крадут учетные сведения, либо получают доступ к личным аккаунтам, либо начинают новый этап давления на человека с участием лжесотрудников госорганов и правоохранительных структур.

Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально или закрыто. После этого злоумышленники присылают ссылку и убеждают: "Вот же ваше объявление, оно до сих пор активно". Ссылка ведет на сайт-клон площадки, где предлагают авторизоваться, чтобы якобы проверить информацию или удалить публикацию. пресс-служба киберполиции

