МВД и Союз Журналистов проанализируют действия полиции в отношении сотрудников СМИ на митинге в Петербурге

На действия полиции поступило большое количество жалоб от региональных редакций.

Министерство Внутренних Дел совместно с Союзом журналистов России проверят действия сотрудников полиции в отношении работников СМИ, выполнявших свои должностные обязанности на митинге в Петербурге. Об этом СЖР сообщил на своем официальном сайте.

В организации опубликовали заявление официального представителя МВД России Ирины Волк, в котором говорилось, что в ведомство поступило большое количество жалоб от региональных редакций в связи с нарушением прав их журналистов со стороны полицейских. Сотрудники минестерства изучают всю имеющуюся информацию, показания сведетелей, а также записи камер наблюдения. Для объективности им будут помогать представители Союза Журналистов.

Напомним, что 9 сентября в Петербурге прошел несанкционированный митинг против пенсионной реформы. В ходе протеста правоохранительные органы по данным СМИ задержали около 400-500 человек.

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