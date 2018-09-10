Суды Петербурга рассмотрели 56 дел митингующих петербуржцев

За участие в митинге петебуржцам назначили наказания в виде административных арестов или обязательных работ.

В суды Северной столицы после несогласованного митинга поступило около 130 материалов об административных правонарушениях. Об этом сообщает "Мойка 78".

Дела рассматривают Красногвардейский, Выборгский, Кировский, Калининский, Красносельский, Невский, Приморский и Фрунзенский суды. По последним данным, уже рассмотрено 56 дел. За участие в митинге петебуржцам назначили наказания в виде административных арестов или обязательных работ. Красногвардейский суд вынес наказания в виде пяти штрафов на 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее Piter.TV писал о том, что в ЗакСе Петербурга обсудят массовый разгон мирных граждан 9 сентября.

Видео: Piter.tv