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МВД Приднестровья подтвердило данные о четырёх взрывах у села Воронково на украинской границе
Сегодня, 11:22
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МВД Приднестровья подтвердило данные о четырёх взрывах у села Воронково на украинской границе

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За последние 14 дне в регионе зафиксировано 3 теракта.

В пресс-службе МВД непризнанной Приднестровской Республики заявили  о четырех взрывах вблизи села Воронково,у границы с Украиной. По информации местного телеканал ТСВ, перед хлопками в небе появились беспилотники. 

Отмечается. что за прошедшие 2 недели в Приднестровье произошло 3 теракта, в результате одного из которых было обстреляно здание министерства государственной безопасности.

По мнению властей республики, целью организаторов подобных происшествий было создание нестабильности и паники среди мирного населения. 

Ранее Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных в ЛНР.

Фото: Telegram / mvdpmr 

 

Теги: взрывы, политика, приднестровье, спецоперация на украине
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Видео, Мировые новости, События на Украине,

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