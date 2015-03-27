МВД Приднестровья подтвердило данные о четырёх взрывах у села Воронково на украинской границе

В пресс-службе МВД непризнанной Приднестровской Республики заявили о четырех взрывах вблизи села Воронково,у границы с Украиной. По информации местного телеканал ТСВ, перед хлопками в небе появились беспилотники.
Отмечается. что за прошедшие 2 недели в Приднестровье произошло 3 теракта, в результате одного из которых было обстреляно здание министерства государственной безопасности.
По мнению властей республики, целью организаторов подобных происшествий было создание нестабильности и паники среди мирного населения.
Ранее Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных в ЛНР.
Фото: Telegram / mvdpmr
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