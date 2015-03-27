МВД Приднестровья подтвердило данные о четырёх взрывах у села Воронково на украинской границе

За последние 14 дне в регионе зафиксировано 3 теракта.

В пресс-службе МВД непризнанной Приднестровской Республики заявили о четырех взрывах вблизи села Воронково,у границы с Украиной. По информации местного телеканал ТСВ, перед хлопками в небе появились беспилотники.

Отмечается. что за прошедшие 2 недели в Приднестровье произошло 3 теракта, в результате одного из которых было обстреляно здание министерства государственной безопасности.

По мнению властей республики, целью организаторов подобных происшествий было создание нестабильности и паники среди мирного населения.

Ранее Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных в ЛНР.

Фото: Telegram / mvdpmr



