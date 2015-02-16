Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных в ЛНР

Глава Чечни также добавил, то благодаря информации от военнопленных ВС РФ уничтожила пункт управления проливчика в районе населенного пункта Воеводовка.

Солдаты ВСУ в очередной раз провалили контрнаступление при попытке застать врасплох российских военных. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Политик рассказал, что украинские солдаты планировали вернуть утерянные огневые позиции в районе населённого пункта Воеводовка (ЛНР) но получили отпор от и обратились в бегство. Неудачная атака привела к потерям живой силы и техники ВСУ. Более того, ВС РФ смогли уничтожить местный пункт управления противника благодаря информации от военнопленного.

Очередная победа наших ребят не обошлась без ценного трофейного вооружения и специальной военной техники. Рамзан Кадров, глава ЧР

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Видео: Telegram / Kadyrov_95