Власти ДНР: на ”Азовстали” могут находиться старшие офицеры из стран Запада

Предположительно речь идёт о военнослужащих из США, Великобритании и Франции.

На заблокированном российскими военнослужащими заводе "Азовсталь" могут присутствовать старшие офицеры из западных государств. Об этом сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагиньв интервью РИА Новости.

По словам Ганина, предполагается, что западные офицеры - это выходцы из США, Великобритании и Франции.

Руководитель отметил, что информацию об иностранных военных подтверждают как челны батальона "Азов" (деятельность организации запрещена в РФ), так и гражданские лица.

Ранее в ДНР сообщили об отсутствии задачи полностью освободить территорию республики к 9 мая.

Видео: Telegram / РИА Новости