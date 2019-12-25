Берлин считает спортивные организации способными самостоятельно принимать решения об участии в международных соревнованиях.

МВД ФРГ в свете обсуждения США бойкота Олимпиады в Китае напомнило об автономии спорта. Об этом на брифинге журналистам сообщила представительница ведомства. Она заметила, что Берлин находится с партнерами в диалоге, но полагает, что спортивные федерации и организации должны самостоятельно принимать решение о том, в каких турнирах и соревнованиях принимать участие.

В принципе я могу сказать, что действует автономия спорта, то есть спортивная ассоциация вправе определять, в каких соревнованиях участвовать, а в каких - нет. В остальном, разумеется, ведутся переговоры со всеми нашими партнерами, то есть и с США. заявление представителя МВД Германии

Напомним, что ранее на пресс-конференции руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обсудит с партнерами и союзниками возможность бойкота зимних Олимпийских Игр, которые должны пройти в 2022 году на территории КНР. Это решение США обосновали систематическим нарушением прав человека Пекином.

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