Рукопись Маккартни The Beatles продадут на аукционе за 20 тысяч евро

Рукопись песни группы The Beatles будет выставлена на аукционе за 20 тысяч евро, сообщил BBC.

Выставлены на аукционе рукописи песни группы The Beatles. Начальная стоимость лота будет 20 тыс евро. Мероприятие пройдет 11 сентября в Уоррингтоне аукционном доме Omega Auctions.

Действительно, только ярые фанаты смогут себе позволить такое приобретение. Уникальную рукопись песни знаменитого коллектива легендарной группы The Beatles. Реликвия содержит текст и ноты музыкального произведения, а написал его Пол Маккартни. Помимо этого, данный лист с подписью также продюсера группы Джорджа Мартина.

Это не первый аукцион, на котором представляют атрибуты участников группы.Ранее текст такой известной композиции The Beatles "Lucy In the Sky With Diamonds”, который был написан рукой Джона Леннона после распада группы, приобрели за 237 тысяч долларов. Кроме того, «злое» письмо от Джона Леннона в адрес Пола Макарти и его жене Линде, продали за 30 тысяч евро.