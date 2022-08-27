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МО: заявило об уничтожении более 200 военнослужащих ВСУ на Харьковском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о потерях личного состава ВСУ за последние сутки.

Российское министерство по обороне заявило об уничтожении более 200 представителей Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении и на территории Херсонской области. Согласно информации от официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, союзные силы за последние сутки ликвидировали свыше 300 местных боевиков.

В результате успешных действий в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области поражены боевые подразделения 46-й аэромобильной бригады Украины. Солдаты предприняли очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец. Во время работы ВС РФ, ликвидировано свыше 130 противников и десять единиц специальной военной техники.

Российские ВКС сбили украинский МиГ-29.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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