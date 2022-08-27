МО: заявило об уничтожении более 200 военнослужащих ВСУ на Харьковском направлении

Российское министерство по обороне заявило об уничтожении более 200 представителей Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении и на территории Херсонской области. Согласно информации от официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, союзные силы за последние сутки ликвидировали свыше 300 местных боевиков.
В результате успешных действий в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт добавил, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области поражены боевые подразделения 46-й аэромобильной бригады Украины. Солдаты предприняли очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец. Во время работы ВС РФ, ликвидировано свыше 130 противников и десять единиц специальной военной техники.
Российские ВКС сбили украинский МиГ-29.
Фото и видео: Минобороны России
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