МО заявило об уничтожении ВС РФ украинского штаба спецопераций в Николаевской области

Игорь Конашенков сообщил о ликвидации военного объекта в Березнеговатом.

В российском министерстве по обороны заявили об уничтожении Вооруженными силами России украинского штаба специальных операций, расположенного в Николаевской области. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного утреннего брифинга от 30 марта поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Он пояснил, что авиация за день ликвидировала три комплекса ЗРК. В общей сложности за 29 марта ВС РФ нанесли удары по 64 военным объектам ВСУ.

Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березнеговатое, один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два - "Бук-М1" в районах Угледара и Славянска. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

МО РФ: самолет сбил Су-24 ВСУ в ходе воздушного боя.

Фото и видео: Минобороны России