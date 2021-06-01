МО: российские военные сбили четыре украинских Су-24 и один Су-27

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС РФ и ПВО в спецоперации на Украине.

В российском министерстве по обороне заявили, что российские военные сбили четыре украинских самолетов Су-24 и один борт Су-27. Такой информацией с журналистами во время регулярного утреннего брифинга от 28 марта поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ оценил результаты работы авиации и сил противовоздушной обороны Воздушно-космических сил РФ в рамках специальной операции, проводимой на территории соседнего государства.

За сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 ВВС Украины над Черниговской областью, из них два - в районе Репки, еще два - в районе Городня. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель МО РФ уточнил, что украинский истребитель Су-27 был ликвидирован силами российской авиации на территории Краматорска, расположенного в Донецкой области.

МО РФ показало работу ЗРК "Бук-М3" и РЛС "Небо-СВ" в ходе спецоперации на Украине.

Фото и видео: Минобороны России

