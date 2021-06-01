МО РФ показало работу ЗРК "Бук-М3" и РЛС "Небо-СВ" в ходе спецоперации на Украине

ЗРК России ликвидируют боевые и разведывательные БЛА ВСУ.

Российское министерство по обороне показало работу зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" и радиолокационной станции "Небо-СВ" в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Ролик размещен в социальных сетях военного ведомства.

Обнаружены воздушные цели, идентифицированные как боевые беспилотные летательные аппараты "Байрактар". В результате грамотных действий расчетов "Бук-М3" цели взяты на сопровождение и уничтожены. пост в аккаунте Минобороны РФ в соцсети "Вконтакте"

Заместитель командира зенитной ракетной батареи "Бук-М3" объяснил журналистам, что в настоящее время беспилотники противника, как ударные, так и разведывательные, являются основными целями для российской батареи "Бук-М3". Командование ВС РФ оценило работу офицера, который был награжден медалью "За воинскую доблесть".

В Минобороны РФ: сбили пять ракет системы "Смерч".

Фото и видео: Минобороны России