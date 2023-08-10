МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Урожайного на южнодонецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские Вооруженные силы отразили две атаки украинских штурмовых групп, расположенных в районе населенного пункта Урожайное в Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что за последние сутки проведения специальной военной операции противник лишился на территории свыше 130 человек личного состава, а также две бронированные машины, самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" и гаубиц Д-20 и "Мста-Б".

Ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России