МИД Турции напомнил о праве флота России проходить через турецкие проливы при их закрытии

Чавушоглу пояснил, что страна не является одной из сторон "войны". Однако, она имеет полное право закрыть проливы. И по Конвенции Монтрё, даже в этом случае, Россия может использовать их для возвращения на базы.

В пятницу, 25 февраля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу напомнил российскому флоту о праве проходить через турецкие проливы, даже при их закрытии. Об этом пишет газета Hurriyet.

Не исключено, что Турция закроет проливы Дарданеллы и Босфор. Однако, российский флот сможет воспользоваться ими для возвращения на базу. Дипломат упомянул, что Украина отправила официальный запрос по закрытию проливов для российских военных кораблей. Чавушоглу вспомнил про Конвенцию Монтрё, которую Турция со своей стороны выполняет без колебаний. Как отметил МИД Турции, страна не является одной из сторон "войны". Однако, она имеет полное право закрыть проливы. И по Конвенции Монтрё, даже в этом случае, Россия может использовать их для возвращения на базы.

Ранее мы сообщили, что Зеленский снова призвал Россию к переговорам о прекращении военных действий.

Фото: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu