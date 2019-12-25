Зеленский снова призвал Россию к переговорам о прекращении военных действий

Украинский лидер убежден, что России рано или поздно придется сесть за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России с призывом начать переговоры о прекращении военных действий на территории страны. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина-24".

Украинский лидер убежден, что России рано или поздно придется сесть за стол переговоров. Ей предстоит решить, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. По словам Зеленского, чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России.

Напомним, что глава государства заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины и о гарантиях безопасности. Зеленский констатировал, что Запад не может обеспечить стране безопасность и не готов принимать страну в НАТО.

Ранее мы сообщили, что США не отправят войска на Украину, но будут защищать территорию НАТО.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official