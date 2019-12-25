МИД РФ призвал отказаться от необдуманного решения о военно-учебной миссии ЕС на Украине

Мария Захарова оценила планы ЕС по размещению миссии на Украине.

Москва призывает Украину и ЕС отказаться от необдуманных планов развёртывания военно-тренировочной миссии. Такое заявление на брифинге перед журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она выступила перед прессой на полях III Евразийского женского форума. По мнению чиновницы, данная миссия поспособствует эскалации конфликта на Донбассе.

Реализация этой инициативы, она, кстати говоря, впрямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины, эскалации напряжённости, она будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова уточнила, что обеспокоенность России вызывает уже то, что Брюссель решил рассмотреть планы по развертыванию европейской военно-тренировочной миссии на территории Украины. Данный шаг РФ находит необдуманным и призывает коллег отказаться от его реализации. Андрей Таран ранее упоминал о том, что миссия может разместиться в стране уже в текущем году.

Захарова: делегация талибов приедет в Россию на будущей неделе для участия в консультациях.

Фото и видео: МИД России