Захарова: делегация талибов* приедет в Россию на будущей неделе

В МИД РФ рассказали о консультациях с талибами.

Москва ожидает приезда на следующей неделе представительной делегации движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Такое заявление во время брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница выступила перед прессой на полях III Евразийского женского форума. Она уточнила, что талибы примут участие в консультациях в рамках московского формата урегулирования конфликта в Афганистане.

На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Мария Захарова прокомментировала отставку Курца

талибы * - члены запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"

Фото и видео: МИД России

