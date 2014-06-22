Захарова: делегация талибов* приедет в Россию на будущей неделе

Москва ожидает приезда на следующей неделе представительной делегации движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Такое заявление во время брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница выступила перед прессой на полях III Евразийского женского форума. Она уточнила, что талибы примут участие в консультациях в рамках московского формата урегулирования конфликта в Афганистане.
На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
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талибы * - члены запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"
Фото и видео: МИД России
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