МИД РФ предрек новое качество отношений между Россией, ЕС и США

Москва не планирует оккупацию Украины.

Директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин уверен, что события вокруг Украины поспособствуют развитию новых отношений России с Европой, США и НАТО. Об этом пишут РИА Новости.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Москва не планирует оккупацию Украины. Однако, действия России спровоцировали применение санкций со стороны США, ЕС и Великобритании в адрес российских физических и юридических лиц.

Ранее мы сообщили, что в Луганске прогремел сильный взрыв.

Фото: МИД РФ