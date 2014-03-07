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МИД РФ предрек новое качество отношений между Россией, ЕС и США
Сегодня, 8:05
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МИД РФ предрек новое качество отношений между Россией, ЕС и США

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Москва не планирует оккупацию Украины.

Директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин уверен, что события вокруг Украины поспособствуют развитию новых отношений России с Европой, США и НАТО. Об этом пишут РИА Новости.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Москва не планирует оккупацию Украины. Однако, действия России спровоцировали применение санкций со стороны США, ЕС и Великобритании в адрес российских физических и юридических лиц.

Ранее мы сообщили, что в Луганске прогремел сильный взрыв.

Фото: МИД РФ

Теги: евросоюз, мид рф, сша, тряпкин
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня, События на Украине,

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