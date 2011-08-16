МИД Люксембурга: ЕС в последние 10 лет не верил в концепцию двух государств

Жан Ассельборн считает, что Брюссель совершил большую ошибку.

Министр по иностранным делам Люксембурга Жан Ассельборн назвал огромной ошибкой, что мировое сообщество и Европейский союз в последние десять лет не верили и не занимались реализацией концепции "двух государств для двух народов" для разрешения регионального конфликта на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем. Соответствующее заявление чиновник сделал во время своего прибытия на рабочую встречу Совета ЕС с руководителями министерств иностранных дел стран-членов ЕС.

Я думаю, что одна из самых больших ошибок, которую мы как международное сообщество и европейцы допустили, заключается в том, что мы недостаточно занимались [реализацией] решения о создании двух государств. Сейчас все говорят, что нам необходимо решение о двух государствах. Но по меньшей мере 10 лет мы не занимались этим решением и не верили в него. Жан Ассельборн, глава МИД Люксембурга

Дипломат добавил, что Брюссель был не в состоянии напомнить Израилю о том, что Иерусалим является столицей двух государств, границы которых определяются резолюцией Совета Безопасности ООН от 1967 года. Жан Ассельборн добавил, что в 2004 году после завершения американского вторжения в Ирак на Ближнем Востоке появилась надежда, что "американцы и россияне пойдут навстречу друг другу" и смогут договориться.

Глава МИД Люксембурга: ЕС не должен называть сроки вступления Украины.

Фото и видео: European Commission