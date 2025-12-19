МИД КНР выступил против очередных санкций США к России

Также в ведомстве высказались об энергетическом сотрудничестве между Москвой и Пекином.

Официальный представитель МИД КНР Мао Мин выступила против очередных санкций США к России. Об этом она заявила на брифинге.

Мин прокомментировала новость в американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп высказался за принятие Конгрессом законопроекта об ужесточении рестрикций в отношении России. По ее словам, Пекин продолжает выступать против незаконных односторонних санкций.

Также официальный представитель МИД КНР высказалась об энергетическом сотрудничестве между странами. Мин подчеркнула, что сотрудничество "не нацелено на третьи стороны и не подлежит вмешательству".

Фото: pxhere.com