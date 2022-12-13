Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Тегеран не признает вхождение в Россию Крыма и новых регионов

Хосейн Амир Абдоллахиан рассказал об отношении к референдумам о присоединении территорий к составу РФ.

Глава иранского министерства по иностранным делам Хосейн Амир Абдоллахиан рассказал о том, что Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Лушанской народных республик. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире арабского телеканала TRT World. Дипломат напомнил о том, что страна признает суверенитет и территориальную целостность государств в закрепленных международных государственных границах. Эту позицию дипломат назвал фундаментальным политическим принципом.

Несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение от Украины. <...> Мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине — это не решение. Хосейн Амир Абдоллахиан, глава МИД Ирана

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Фото и видео: YouTube / TRT World