МИД Германии вызвал посла Китая для срочных переговоров

Встреча была посвящена сообщениям о подготовке российских военных на территории КНР.

В Министерство иностранных дел Германии для срочных переговоров был приглашён посол Китая. Как сообщает Der Spiegel, встреча состоялась в связи с появлением сведений о подготовке российских военных на территории КНР. В ведомстве подчеркнули, что эти данные вызывают серьёзную обеспокоенность, поскольку Россия представляет наибольшую угрозу для евроатлантической безопасности. В Берлине также отметили, что всё, что способствует продолжению российской военной операции на Украине, напрямую угрожает безопасности Германии.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что Китай обучает российские войска ведению боевых действий на Украине. Власти КНР категорически отрицают предоставление военного персонала и настаивают на своём нейтралитете в конфликте. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал эти сведения недостоверными и направленными на дискредитацию страны.

Россия и Китай договорились о строительстве второго пути на участке железной дороги "Забайкальск – Маньчжурия".

Фото: pxhere.com