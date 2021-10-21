МИД Франции допускает введение санкций против Польши из-за решения о приоритете внутреннего права

Отмечается, что из Евросоюза можно выйти.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон не исключил введения санкций против Польши из-за решения Варшавы о приоритете ее конституции над нормами ЕС. Санкции в том числе могут быть финансовые. Об этом Бон сообщил в эфире телеканала LCI.

Европа – это суверенный выбор, коллективный. Никто не заставляет никого вступать в Евросоюз. Можно из него выйти, как мы видели на примере Brexit. Клеман Бон, госсекретарь при МИД Франции

При этом Бон считает, что Польша не хочет выходить из Евросоюза. Он сказал, что Польша берет на себя риск из-за невыполнения общего правила.

Мы дадим возможность премьер-министру Польши прояснить ситуацию. Он это делал в Европарламенте во вторник. К сожалению, это не было очень убедительно. Он был, скорее, нацелен на провокацию. Клеман Бон, госсекретарь при МИД Франции

По словам Бона, если в ближайшие месяцы Польза свою позицию не изменит, то в будущем может начаться процедура по введению санкций.

Видео: Twitter / @LCI