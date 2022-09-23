МИД Белоруссии заявил о готовности Минска создать условия для переговоров РФ и Украины

Владимир Макей напомнил, что общение между сторонами конфликта может происходить на территории республики.

МИД Белоруссии заявил о готовности Минска создать условия для переговоров Москвы и Киева. Об этом Владимир Макей упомянул на министерском заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. По словам главы внешнеполитического ведомства, республика никогда не выступала за начало войны, но при этом Минск обладает союзническими обязательствами со своей стороны. Белоруссия стремиться оказать посредничество в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. В том числе, переговоры могут вестись на ее территории.

Минск, как непосредственный сосед, заинтересован быть участником переговоров между Россией и Украиной о стратегическом мирном урегулировании и готов создать все необходимые условия для их продолжения, в том числе на белорусской земле. Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

Дипломат напомнил коллегам о том, что все обвинения в адрес Минска со стороны коллективного Запада о его причастности к вооруженному конфликту на Украине "абсолютно беспочвенны". Владимир Макей объявил о том, что независимые аналитики из ОБСЕ подтвердили, что Белоруссия не является участником международного вооруженного конфликта согласно нормам и принципам международного права.

Фото и видео: YouTube / Первый национальный канал Белорусского радио

