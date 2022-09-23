Владимир Макей рассказал о деградации международных соглашений в регионе.

МИД Белоруссии: санкции существенно сузили поле для маневра Минска в сфере безопасности. Соответствующее заявление глава министерства по иностранным делам Владимир Макей сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат пояснил, что украинский кризис возник не внезапно, а стал последовательным действием из-за системного игнорирования рисков национальной безопасности со стороны стран коллективного Запада в регионе.

Массированное санкционное давление со стороны Запада привело к побочным эффектам, которые в нашем регионе неизбежно затронули сферу безопасности. Смею обоснованно утверждать, что санкции существенно сузили поле для маневра в региональной безопасности. Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

В МИД Белоруссии добавили, что Минск постоянно и настойчиво предупреждал страны об опасной эскалации военно-политической ситуации в регионе, а также создающейся деградации, обеспеценивании международных соглашений. Владимир Макей считает, что из-за этой высокомерной позиции произошла украинская трагедия. В республике уверены в том, что невозможно обеспечивать безопасность одноц страны за счет подавления безопасности другой.

Куба в ООН осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / Первый национальный канал Белорусского радио