Куба в ООН осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии

Куба в ООН осудила западные санкции против России и вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Соответствующее заявление в ходе выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке сделал глава местного дипломатического ведомства Бруно Родригес Паррилья. Чиновник призвал мир к "конструктивному и реалистичному" дипломатическому решению украинского кризиса.
Мы выступаем против вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь и вновь отвергаем введение односторонних санкций против РФ.
Бруно Родригес Паррилья, глава МИД Кубы
Эксперт подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта между РФ и Украиной обеспечило бы безопасность и суверенитет для всех остальных государств.
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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