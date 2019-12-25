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Куба в ООН осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии
Сегодня, 9:15
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Куба в ООН осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии

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Бруно Родригес Паррилья призвал к мирному решение украинского конфликта.

Куба в ООН осудила западные санкции против России и вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Соответствующее заявление в ходе выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке сделал глава местного дипломатического ведомства Бруно Родригес Паррилья. Чиновник призвал мир к "конструктивному и реалистичному" дипломатическому решению украинского кризиса.

Мы выступаем против вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь и вновь отвергаем введение односторонних санкций против РФ.

Бруно Родригес Паррилья, глава МИД Кубы

Эксперт подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта между РФ и Украиной обеспечило бы безопасность и суверенитет для всех остальных государств.

Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: белоруссия, бруно родригес паррилья, га оон, генассамблея, генеральная ассамблея, куба, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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