МИД Белоруссии рассказал, кто будет решать судьбу республики

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это неоднократно было доказано в белорусской истории.

МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, кто будет решать судьбу республики. Об этом он заявил в видеообращении на Генассамблее ООН.

По мнению Макея, все должно происходить путем диалога. Кроме того, в стране стартовала конституционная реформа, которая позволяет вести переговоры не на баррикадах.

Будущее Республики Беларусь будет решаться ее собственным народом, как неоднократно было доказано в истории нашей страны, - решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране. - Владимир Макей, МИД Белоруссии

Напомним, что 9 августа в республике состоялись выборы в президенты. Сразу после оглашения результатов белорусы вышли на протестные акции. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победил Александр Лукашенко. Оппозиция итоги выборов не признала.

Видео: Youtube/Mission of Belarus to the UN Місія Беларусі пры ААН