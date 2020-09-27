МИД Белоруссии рассказал, кто будет решать судьбу республики

МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, кто будет решать судьбу республики. Об этом он заявил в видеообращении на Генассамблее ООН.
По мнению Макея, все должно происходить путем диалога. Кроме того, в стране стартовала конституционная реформа, которая позволяет вести переговоры не на баррикадах.
Будущее Республики Беларусь будет решаться ее собственным народом, как неоднократно было доказано в истории нашей страны, - решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране.
- Владимир Макей, МИД Белоруссии
Напомним, что 9 августа в республике состоялись выборы в президенты. Сразу после оглашения результатов белорусы вышли на протестные акции. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победил Александр Лукашенко. Оппозиция итоги выборов не признала.
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Видео: Youtube/Mission of Belarus to the UN Місія Беларусі пры ААН
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