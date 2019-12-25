По прогнозу ведомства, в период с 2021 по 2023 год они будут ежегодно расти на 5%.

Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электроэнергию в России. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В прогнозе сказано, что индексация будет проводиться в июле. В 2020 году тарифы уже выросли на 5%. В 2019 году стоимость электроэнергии выросла на 3,3%. Однако, в этом году был произведен перерасчет тарифов исходя из ставки НДС в 20%. В Минэкономразвития подчеркнули, что для промышленных потребителей тарифы на электроэнергию будут индексироваться в 2021-2023 годах в июле на 3%.

Последний раз тарифы на услуги ЖКХ были проиндексированы 1 июля 2020 года. Каждый субъект России получил свой максимально допустимый индекс. Больше всего электроэнергия подорожала в Крыму и Севастополе – на 7,8% и 5,8%.

Ранее мы сообщили, что ученые рассказали, в чем заключается "хитрость" COVID-19.

Фото: pixabay