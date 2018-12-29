Автомобили станцуют парами под музыку в зимней Карелии

В Сортавале состоится международный фестиваль "Зимний драйв в Карелии".

В конце февраля в Карелии в городе Сортавала на льду небольшого озера Айранне и территории старинного парка Ваккосалми состоится международный фестиваль "Зимний драйв в Карелии". Об этом сообщается на сайте организаторов.

С 21 по 24 февраля пройдет уникальное мероприятие, которое объединит в себе 25-ти часовой Марафон классических автомобилей на зимних покрышках без шипов, Кубок танцующих автомобилей, Этап Кубка зимнего дрифта, марафон конькобежцев, Турнир дворовых хоккейных команды, спринт-дуэт между конькобежцами и автомобилями и многое-многое другое. Организатором конкурса является титулованная российская гонщица Илона Накутис.

Марафон 25 часов я задумывала как уникальный чисто российский проект для настоящих российских мастеров пилотирования и героев. Люди сейчас нуждаются в доверии друг другу и забыли как это здорово – работать в команде! Вот в раллийных командах без этого важного фактора результата не будет. И он особенно сладок, когда ты можешь разделить его с такими же сумасшедшими как ты, с твоей командой! Илона Накутис

Кубок танцующих автомобилей – это полная свобода для водителей, этот этап можно считать особенно творческим. Участники могут показать любой трюк, комбинацию, причем делать это может как в одиночку, так и в паре или даже команде. Главное, чтобы была слаженность и все действие происходило в такт музыке.

Также организаторы предлагают всем желающим собрать свою хоккейную команду и приехать на Турнир Дворовых хоккейных команд. Он пройдет 24 февраля на озере Айранне.

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Фото и видео: Фестиваль зимний Драйв