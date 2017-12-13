МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. О детской журналистике. Где найти хороший журнал?

В нашем городе есть отличные издания для детей. Проблема в том, что эти отличным изданиям очень тяжело встретиться со своим читателем. Многие родители, бабушки и дедушки вообще не представляют, где достать для своих внуков детские журналы. Участникам клуба «Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга» эта тема показалась наиболее актуальной.

Главред журнала "Костер" рассказал аудитории вечера, где в Петербурге можно приобрести качественные журналы для детей. По его словам, специализированные издания доступны для потенциальных читателей. Но проблемы с реализацией все-таки есть.

Коротенький экскурс в историю. Когда мы организовали Ассоциацию детской прессы, в том числе, целью нашей было попасть в розничные сети. В "Метропресс", "Роспечать", "Союзпечать"… их было много. Мы этого добились, нам помог Комитет по печати, познакомившись с изданиями…. . И Союз журналистов, конечно, конечно, решалось все здесь. Когда они посмотрели, почитали наши издания, определили их к социально-значимым изданиям, включили в специальный список, и обязали розничные сети взять нас на реализацию. И мы появились там. Вы себе не представляете… Вот Игорь Эммануилович, да, вообще подвижников много, мы объезжали эти киоски. Увидеть невозможно. Да, они берут, но….Потом... Как бы они и продают, вроде какое-то количество. Но найти невозможно. Одна из участниц беседы, Елена, сказала о том, что яркое глянцевое блестящее… Барби, принцесски, человеки-пауки, (реплика из зала) да, да, да, лунтики, трансформеры. Все это продается, и вы подойдете к любому киоску, и к "Первой полосе", "Метропресс", и вы увидите прежде всего это. Это продается, с коммерческой точки зрения это привлекательно. Мы менее привлекательны. "Костер" продается в "Метропресс", "Чиж и Ёж" продается. Но где это продается? Под каким прилавком? Это нужно три раза спросить, это, конечно… Ну, это бизнес.

Николай Харлампиев

По мнению собравшихся в зале, некоторые киоски даже хотят, чтобы им доплачивали за выкладку изданий в нужных местах. Главный редактор Петербургского Детского Исторического Журнала "АВТОБУС" Игорь Воеводский поделился своим опытом: Петербургский метрополитен выделил журналистам свой киоск на станции "Невский проспект".