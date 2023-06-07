МЧС привело в готовность более 350 спасателей для отправки в Херсонскую область

В Ведомстве рассказали о работе по устранению последствий подтопления региона.

Группировка из 350 спасателей и 100 единиц техники приведена в готовность к работе на территории Херсонской области, в которой произошло подтопление населенных пунктов после прорыва Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ГУ МЧС России.

Приведены в готовность аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Ростовской области и Севастополя, Донского и Тульского спасательных центров, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. пресс-служба ГУ МЧС России

В регионе работают спасатели Херсонской области, а также аэромобильная группировка, прибывшая из Крыма. Экстренным ведомством были подготовлены 40 пунктов временного размещения для мирного населения. В настоящее время там располагаются 345 человек. Остальные эвакуированные граждане решили раместиься у своих знакомых и родственников. В ГУ МЧС добавили, что совместно с Роспотребнадзором и Минобороны прорабатывается вопрос по дезинфекции территорий после схода воды.

Петербуржцам запретили купаться в необорудованных местах.

Фото и видео: ГУ МЧС по России